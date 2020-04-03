ميركل تطالب مجددا بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى حتى مع احتفالات عيد الفصح

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:04 03/04/2020 حدث بتاريخ: 20:04 03/04/2020

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جميع المواطنين الألمان مجددا باتباع قيود التباعد الاجتماعي حتى مع احتفالات عيد الفصح المسيحي.

وقالت المستشارة في رسالتها المسجلة بالفيديو والتي نشرت اليوم الجمعة إنها لا تستطيع أن تحدد يوما لإنهاء الإجراءات الخاصة بمواجهة الفيروس، مبينة أن الإقدام على ذلك في الوضع الراهن عمل غير مسؤول.

وقالت ميركل: "نحن جميعا سنعيش فترة عيد الفصح بصورة مختلفة تماما عن ذي قبل".

وذكرت ميركل أن عيد الفصح بالنسبة لملايين المسيحيين يعني التوجه إلى الكنيسة، "يعني قضاء أحد الفصح مع كامل الأسرة وربما قضاء نزهة معها وإطلاق ألعاب الفصح النارية، وهو بالنسبة لكثيرين عطلة قصيرة على بحيرة أو في جنوب البلاد حيث يكون الجو دافئا في العادة ولكنه ليس كذلك هذا العام".

وواصلت ميركل القول: "أفكر في هذا السياق أيضا في اليهود والمسلمين داخل ألمانيا وفي سائر المؤمنين الذين لا يستطيعون الآن أن يجتمعوا في دور العبادة، فهذه واحدة من القيود التي تضرب فعلا صميم المجتمع، ولا نقبلها إلا في حال الضرورة وعلى قدر وقت الضرورة فحسب".

وأضافت ميركل: "إلا أنني لن أتصرف مطلقا بصورة غير مسؤولة، بحيث أذكر لكم اليوم موعدا محددا لرفع تلك الإجراءات أو على الأقل تخفيفها، فمثل هذا الوعد لا يمكنني إعطاؤه لأن أعداد الإصابة بالعدوى لا تسمح به".

وذكرت ميركل أنها حين تخيب آمال البعض بهذا "فإننا بهذا نعمل على الانتقال من الأسوأ إلى الأخف سوءا - طبيا واقتصاديا واجتماعيا".

استأنفت المستشارة ميركل اليوم الجمعة عملها من مكتبها بعد حجر صحي بسبب كورونا استمر أسبوعين.