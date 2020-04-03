معدل الوفيات والإصابات بسبب كورونا في إيطاليا مستقر وتسجيل 766 وفاة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:48 03/04/2020 حدث بتاريخ: 20:02 03/04/2020

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الجمعة إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 766 ليصل إلى 14681، وهو رقم أعلى قليلا من الحصيلة التي سجلت قبل يوم وكانت 760.

وكانت أعداد حالات الإصابة الجديدة أقل قليلا لترتفع بواقع 4585 مقارنة مع 4668 قبل يوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية التفشي يوم 21 فبراير شباط إلى 119827.

والجمعة هو اليوم الخامس على التوالي الذي ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782، فيما يبدو أنه يعزز آمال الحكومة في أن الوباء وصل لذروته، قبل التراجع المأمول في المستقبل القريب.