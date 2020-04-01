مسؤول: صندوق النقد في حوار مع السلطات الإيرانية بشأن مساعدة مالية

صورة أرشيفية لشعار صندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 19:32 01/04/2020 حدث بتاريخ: 19:32 01/04/2020

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يجري حوارا مع السلطات الإيرانية بعد أن طلبت طهران مساعدة مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

طلبت إيران - البلد الأشد تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط - تمويلا طارئا من الصندوق بخمسة مليارات دولار.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إن الصندوق يجري محادثات للاطلاع على حاجات إيران ومتطلبات المضي قدما في معالجة طلبها. وكان يتحدث أثناء حلقة نقاش افتراضية نظمها مركز كارنيجي الشرق الأوسط.