روحاني: أمريكا أضاعت فرصة رفع العقوبات عن إيران وسط أزمة كورونا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:59 01/04/2020 حدث بتاريخ: 15:47 01/04/2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أضاعت فرصة تاريخية لرفع العقوبات عن بلاده أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا لكنه، أكد أن العقوبات لم تعرقل مكافحة طهران للعدوى.

وأثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء احتمال أن تدرس واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على طهران وبلدان أخرى للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يعط أي مؤشر ملموس على كونها تخطط لذلك.

وقال روحاني في اجتماع مع الحكومة بثه التلفزيون "أضاعت الولايات المتحدة أفضل فرصة لرفع العقوبات، كانت فرصة كبيرة لكي يعتذر الأمريكيون... وليرفعوا العقوبات الظالمة الجائرة عن إيران". وتسبب فيروس كورونا في وفاة 3036 شخصا وإصابة 47593 في إيران مما يعني أنها البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط وهو ما دفع الصين والأمم المتحدة لحث الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات. وقال روحاني "كان يمكن للأمريكيين استغلال هذه الفرصة وإبلاغ الشعب الإيراني أنهم ليسوا ضده. عداؤهم (للإيرانيين) واضح".

وزاد الخلاف بين طهران وواشنطن منذ 2018 بعدما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلده من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى عالمية في 2015 وأعاد فرض عقوبات كبلت الاقتصاد الإيراني.

وعرضت واشنطن تقديم مساعدات إنسانية لطهران، لكن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رفض هذا العرض.

وعلى الرغم أن السلطات الإيرانية ذكرت أن العقوبات الأمريكية عرقلت جهودها لاحتواء تفشي الفيروس فإن روحاني قال "العقوبات لم تعرقل جهودنا لمكافحة تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "لدينا اكتفاء ذاتي تقريبا في إنتاج كافة المعدات الضرورية لمكافحة كورونا. كنا أكثر نجاحا بكثير من العديد من البلدان في مكافحة هذا المرض".

وأرسلت عدة بلدان منها الإمارات والصين وبريطانيا وفرنسا وقطر وتركيا شحنات من الإمدادات الطبية إلى إيران تشمل قفازات وكمامات طبية.

وقالت ألمانيا أمس الثلاثاء إنها قامت مع فرنسا وبريطانيا بإرسال إمدادات طبية إلى إيران في أول معاملات بموجب آلية تجارية تأسست لمقايضة السلع الإنسانية والغذائية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.