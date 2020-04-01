الصين تسجل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 10:46 01/04/2020 حدث بتاريخ: 10:26 01/04/2020

سجلت الصين اليوم الأربعاء تراجعا في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا إذ قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء انخفاضا من 48 في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج باستثناء حالة واحدة ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 806 حالات.

وجرى تسجيل 130 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم الأعراض ليصل العدد الإجمالي لتلك الحالات إلى 1367 حتى 31 مارس آذار وجميعهم تحت الملاحظة.