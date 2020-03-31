الكرملين: بوتين وترامب اتفقا على أن الوضع في سوق النفط لا يناسب البلدين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:15 31/03/2020 حدث بتاريخ: 16:26 31/03/2020

قال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين على أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية لا يناسب أيا من البلدين.

كان الكرملين قال يوم الاثنين إن ترامب وبوتين اتفقا خلال المكالمة على أن يجري كبار مسؤولي الطاقة في البلدين مناقشات بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية في الوقت الذي وصف فيه ترامب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا بأنها ضرب من الجنون.

ويوم الثلاثاء، قال الكرملين إن الزعيمين اتفقا على إجراء مزيد من المشاورات بشأن الأمر لكنهما لم يحددا موعدا لإجراء تلك المحادثات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ”بلا شك.. هناك تفاهم على أن الوضع الحالي في سوق النفط لا يصب في صالح بلدينا“.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين عن التعقيب عما إذا كان بوتين وترامب تناقشا بشأن السعودية خلال المحادثة الهاتفية.