جونسون: أزمة كورونا في بريطانيا ستتفاقم قبل أن تتحسن

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام 10 داونينج ستريت في لندن يوم الخميس

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:35 29/03/2020 حدث بتاريخ: 16:09 29/03/2020

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في رسالة للمواطنين أن الأمور ستتدهور قبل أن تبدأ في التحسن بينما يواصل هو البقاء في العزل في مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت للتعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت بريطانيا تسجيل 17089 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووصل عدد الوفيات فيها إلى 1019 ومن المتوقع أن يصل التفشي لذروته هناك خلال بضعة أسابيع.

وفي الخطاب الذي سيصل من جونسون لمنازل المواطنين، حث رئيس الوزراء على الالتزام بإجراءات الإغلاق التي فرضتها حكومته لمحاولة منع انهيار خدمة الصحة الوطنية بسبب زيادة عدد حالات الإصابة عن طاقتها.

وكتب جونسون في الرسالة ”نعلم أن الأمور ستتدهور قبل أن تتحسن... في هذه المرحلة من الطوارئ الوطنية أحثكم.. أرجوكم على البقاء في المنزل. احموا خدمة الصحة الوطنية وانقذوا الأرواح“.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف يوم الأحد إن الحكومة البريطانية ”قلقة للغاية“ بعدما أظهرت أحدث الأرقام أن ما يربو على ألف شخص توفوا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن البلاد عززت عدد الاختبارات للفيروس. وقال ”عدد الاختبارات التي تجرى يوميا وصل إلى عشرة آلاف. نريد أن نزيد ذلك إلى 25 ألفا“.