موسكو: تفشي فيروس كورونا دخل مرحلة جديدة مع استمرار خروج المواطنين

امرأتان تضعان كمامتين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في موسكو يوم 26 مارس 2020

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:09 29/03/2020 حدث بتاريخ: 15:10 29/03/2020

قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو يوم الأحد إن تفشي فيروس كورونا دخل مرحلة جديدة مع تجاوز إجمالي حالات الإصابة في العاصمة الروسية 1000 حالة واستمرار كثير من سكان المدينة في الخروج رغم مناشدتهم البقاء بالمنازل.

وأغلقت السلطات في موسكو وهي أكثر مناطق روسيا تضررا بالفيروس المحال التجارية وأماكن الترفيه بدءا من السبت وحثت سكان المدينة على البقاء بالمنازل خلال أسبوع تعطيل العمل الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال سوبيانين عبر موقعه بالإنترنت إن ما لا يقل عن 52 ألفا خرجوا إلى حدائق المدينة يوم السبت وقام كثير من المسنين برحلات طويلة عبر شبكة النقل العام الواسعة بالمدينة.

وكتب سوبيانين ”الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا دخل مرحلة جديدة. سجلت موسكو بالفعل أكثر من 1000 حالة إصابة بالمرض. ليس هناك أحد آمن“.

وارتفع الإحصاء الرسمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في روسيا 270 خلال 24 ساعة مما رفع الإجمالي إلى 1534 حالة. وتوفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس بينهم سبعة في موسكو.