الكرملين يقول لا خطط لمناقشة سوق النفط في مجموعة العشرين

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:25 26/03/2020 حدث بتاريخ: 14:25 26/03/2020

قال الكرملين إنه لن تجري مناقشة أسواق النفط خلال قمة مزمعة لمجموعة العشرين عن طريق شبكة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس، إذ أن انتشار فيروس كورونا هو الموضوع الرئيسي للمناقشة وفق ما هو مخطط.

وبسؤاله إذا كان من المقرر مناقشة أسواق النفط خلال اجتماع قادة الاقتصادات الرئيسية العشرين في العالم، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: ”النفط.. لا.. لكن على الأرجح ستجري مناقشة التداعيات الاقتصادية من فيروس كورونا.“

وأضاف أنه لا يوجد حاليا وباء فيروس كورونا في روسيا، وأن الوضع أفضل كثيرا منه في العديد من البلدان الأخرى.