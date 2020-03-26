فيروس كورونا: روسيا تقرر تعليق رحلات الطيران الدولي بدءا من منتصف ليل الخميس

طائرة تابعة لشركة طيران كوجاليمافيا الروسية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:44 26/03/2020 حدث بتاريخ: 13:51 26/03/2020

قررت روسيا تعليق رحلات الطيران الدولي اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة في سياق الإجراءات الجديدة التي اتخذتها لمحاربة فيروس كورونا. واستثنى القرار الرحلات الخاصة التي ستجلي المواطنين الروس من الخارج. وسجلت روسيا 658 إصابة بالوباء، إلا أنها لم تفرض حجرا صحيا حتى الآن.

علقت روسيا كافة رحلات الطيران الدولي اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة بموجب مرسوم حكومي، يتضمن سلسلة تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويفرض المرسوم الذي نشر الخميس، على سلطات الطيران في البلاد تعليق كافة الرحلات العادية والتجارية، يستثنى منها الرحلات الخاصة التي ستجلي المواطنين الروس من الخارج.

وقلصت روسيا حتى الآن بشكل كبير رحلاتها الدولية، ولم تعد تسير سوى رحلات بين العاصمة موسكو وعواصم أخرى تشغلها شركة "ايروفلوت" الروسية الوطنية حصرا.

وسجلت في روسيا بحسب الحصيلة الرسمية 658 إصابة بفيروس كورونا. وأعلنت الأربعاء عن وفاة مريضين يبلغان من العمر 73 و88 عاما، دون أن تشير إلى أن وفاتهما مرتبطة بكوفيد 19.

ودخلت حيز التنفيذ بموجب المرسوم الذي نشر الخميس تدابير أخرى أُعلن عنها في الأيام الماضية، لا سيما إغلاق العديد من الأماكن العامة في المناطق الروسية، حيث اتخذ حتى الآن عدد قليل من الإجراءات الهادفة إلى التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي خطاب نادر للأمة الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسبوع عطلة في البلاد، وأرجأ التصويت على تعديل دستوري، من دون أن يصدر حتى الآن حجراً عاماً.