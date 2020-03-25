بومبيو: الصين لا تزال تحجب المعلومات الخاصة بفيروس كورونا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:20 25/03/2020 حدث بتاريخ: 15:21 25/03/2020

زاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من حدة انتقاداته لتعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا إن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لا يزال يحجب عن العالم معلومات يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى.

ودفعت التصريحات التي جاءت في مقابلة مع برنامج واشنطن ووتش الإذاعي يوم الثلاثاء، الصين لقول إنه يتعين على بومبيو الكف عن ”تسييس“ الوباء وتشويه البلاد.

وكرر بومبيو اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم وقال إن هذا ”عرّض حقا حياة الألوف للخطر“.

وتابع قائلا ”ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى“.

واتهم بومبيو كذلك إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس.

وقال ”لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلى الصين“. وأضاف ”يقولون إنه جاء من الجيش الأمريكي ويقولون إنه ربما بدأ في إيطاليا، كل شيء للتنصل من المسؤولية“.

لكنه رغم انتقاده القوي للصين أحجم عن الإشارة للفيروس باسم ”الفيروس الصيني“ أو ”فيروس ووهان“، وهو ما حدث مرارا من قبل وأثار غضب الصين.

وقال ”سيحين وقت توجيه الاتهامات“، لكنه أضاف أن من المهم أن يعرف العالم ما يحدث بالفعل.

وتابع قائلا ”هذه أزمة عالمية مستمرة نحتاج للتأكد من أن كل دولة تتعامل اليوم بشفافية وتتشارك المعلومات عما يحدث بالفعل كي يتسنى للمجتمع العالمي وللرعاية الصحية العالمية وللعاملين في مجال الأمراض المعدية أن يبدأوا معالجة هذا بشكل شامل“.

وفي بكين قال قنغ تشوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الصين تعاملت بشفافية وأتاحت المعلومات لمنظمة الصحة العالمية ولعدة دول منها الولايات المتحدة.

وقال في مؤتمر صحفي يومي ”نحث الولايات المتحدة على التوقف عن تسييس الوباء والكف عن مهاجمة الصين وتشويه صورتها“.

وقال بومبيو إنه لا بد من اتخاذ ”قرارات في غاية الأهمية“ مستقبلا حول هيكل العلاقات الأمريكية الصينية.

وأضاف أن تحديات سلاسل الإمداد التي تواجهها الولايات المتحدة كانت بسبب شركات ”تدير سلاسلها للإمداد من الصين وليس هنا في الولايات المتحدة“.

ولم يخض بومبيو في التفاصيل لكن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قالوا الأسبوع الماضي إن البيت الأبيض يعد أمرا تنفيذيا يساعده على نقل شركات الإمدادات الطبية من الصين وأماكن أخرى في العالم إلى الولايات المتحدة وسط تفشي فيروس كورونا.

وأثار المسعى الأمريكي المقترح قلقا في الصين وأماكن أخرى، رغم أنه من غير الواضح متى قد يبدأ ترامب في تنفيذ هذا.