الرئيس الصيني يخاطب العالم ويتحدث عن "المهمة الأولى" للانتصار على كورونا

الرئيس الصيني، شي جين بينغ

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:10 25/03/2020 حدث بتاريخ: 13:10 25/03/2020

وجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسائل جديدة إلى زعماء العالم، مشددا على ضرورة بناء مجتمع بشري له مستقبل مشترك لمكافحة التحديات العالمية مثل وباء فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الرسمية فقد أكد الرئيس الصيني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، أن "حيوية وأهمية بناء مجتمع مستقبل مشترك أصبحتا أكثر إلحاحا مما كانتا عليه سابقا بالنسبة للبشرية كلها في ظل المعركة ضد وباء COVID-19".

وفي مكالمة أجراها مع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، أشار شي جين بينغ إلى أن هذا المرض انتشر مؤخرا في معظم أنحاء العالم ويواصل تفشيه السريع، معتبرا أن المهمة الأولى تكمن اليوم في تعزيز التعاون بين الدول.

ولفت إلى أن الصين تنشر كل المعلومات المتوفرة لديها حول الوباء أول بأول، انطلاقا من التزامها بمبدأ مجتمع بشري يوحده مستقبل موحد ويتميز بأسلوب تعامل نزيه وشفاف ومسؤول مع التحديات.

وصرح شي جين بينغ في هذا السياق بأن الصين تشارك كل خبرتها في مجال الوقاية من المرض ومكافحته ومعالجته مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، وبفعل كل ما بوسعها لمساعدة الدول الأخرى.

وشدد على أن "المجتمع الدولي توصل إلى توافق يؤكد أن الصين قدمت تضحيات ضخمة في مكافحة COVID-19 ووفرت وقتا ثمينا للعالم برمته".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 407 آلاف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 18250 وفاة و104673 حالة شفاء.

وتمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء فيروس كورونا في أراضيها وعالجت أكثر من 73 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، في الوقت الذي تحول فيه العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.