ايران تعلن عن 122 حالة وفاة إضافية بكورونا لتصل الحصيلة الإجمالية الى 1934 وفاة

ايران تعلن عن 122 حالة وفاة إضافية بكورونا

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:36 24/03/2020 حدث بتاريخ: 15:37 24/03/2020

أعلنت ايران الثلاثاء عن تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد لتصل الحصيلة الإجمالية الرسمية للوفيات بهذا الوباء الذي طال كافة المحافظات الإيرانية الى 1934.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إنه هناك 1762 حالة إصابة جديدة، في رقم قياسي للإصابات في يوم واحد، في الساعات ال24 الماضية. وأضاف أن عدد المصابين بالمرض في إيران بلغ 24811 شخصا.

وتعتبر إيران إحدى الدول الأكثر تضررا بكوفيد-19 مع ايطاليا والصين واسبانيا، لكنها ترفض على عكس تلك الدول الثلاث، فرض إجراءات عزل أو حجر.

وتدعو السلطات السكان إلى البقاء في بيوتهم "قدر الإمكان" لمنع تفشي الفيروس، فيما الحركة خفيفة أصلاً في إيران بسبب عطلة رأس السنة الإيرانية التي تستمر حتى 3 نيسان/ابريل، والتي تشهد عادة حركة سفر داخلية كثيفة.

واتخذت إيران تدابير وقائية أخرى مثل إغلاق المراكز التجارية.

وبعد خمسة أيام عطلة، كان مقرراً أن تفتح الإدارات العامة أبوابها الثلاثاء، لكن جهانبور أعلن تقليص نشاط مؤسسات الدولة.

وقال الثلاثاء "سمح فقط لربع الموظفين العمل في مكاتبهم، وذلك يتعلق حصراً بالمهمات الإدارية الحيوية بالنسبة للسكان"، مضيفاً أن على العاملين الالتزام بمبدأ "المسافة الاجتماعية" في العمل.

ويطال الفيروس كافة المحافظة الإيرانية الـ31.

وحض المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الأحد السكان على اتباع توصيات السلطات، "لكي ينهي الله سبحانه وتعالى هذه الكارثة للشعب الإيراني وكل الأمم المسلمة وكل الإنسانية".