إسبانيا: تحويل حلبة تزلج في مدريد إلى مكان لحفظ الجثث مع تفاقم تفشي فيروس كورونا

نقل جثة شخص توفي نتيجة فيروس كورونا في إسبانيا

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:10 24/03/2020 حدث بتاريخ: 14:10 24/03/2020

تتفاقم أعداد الوفيات جراء التفشي السريع لفيروس كورونا في إسبانيا، التي تعد أكثر البلدان تضررا جراء هذا الوباء، مع تسجيل 462 حالة وفاة في 24 ساعة يوم الإثنين. وهذا التطور الخطير، دفع بالحكومة الإسبانية إلى تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد، إلى مشرحة موقتة لاستيعاب ارتفاع عدد الوفيات.

أعلن مسؤولون محليون أنه تم تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد إلى مشرحة موقتة للتعامل مع ارتفاع عدد الوفيات في العاصمة الإسبانية بسبب فيروس كورونا.

وأشارت متحدثة باسم مجلس مدينة مدريد إلى أن حلبة التزلج في مركز التسوق بالاسيو دي هييلو (قصر الثلج) التي تتسع لنحو 1800 متزلج، ستستخدم "لحفظ الجثث".

يذكر أن عدد الوفيات ارتفع بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم، إلى 2182 الإثنين بعد وفاة 462 شخصا في 24 ساعة. وسجل أكثر من نصف الوفيات في مدريد.

وفي وقت سابق الإثنين ذكرت بلدية مدريد أن المقابر العامة وعددها 14 في المدينة ستتوقف عن قبول مزيد من الجثث لأن الموظفين هناك ليس لديهم معدات مناسبة للوقاية.

وأكدت حكومة مدريد الإقليمية في بيان "بدء الاستعدادات حتى يتسنى للمنشآت التي وفرها قصر الجليد استقبال الجثث وتسهيل عمل خدمات الجنازات في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي". وتابع البيان: "سيبدأ استخدام هذه المشرحة الموقتة "في الساعات القادمة".

وأضافت "هذا إجراء موقت واستثنائي يهدف إلى تخفيف آلام أفراد أسر الضحايا والوضع الذي تواجهه المستشفيات في مدريد".

ويقع المركز التجاري في حي هورتاليزا شمال مدريد، وليس بعيداً من مركز إيفيما للمؤتمرات الذي تم تحويله إلى مستشفى ميداني لمرضى فيروس كورونا يضم إجمالي 5500 سرير.

وبموجب اتفاق بين حكومة مدريد الإقليمية ووزارة الدفاع الجمعة، بدأ الجنود بالمساعدة في نقل جثث المتوفين بالفيروس إلى المشارح.