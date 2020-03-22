خامنئي يرفض عروض مساعدة أمريكية لمواجهة كورونا

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:36 22/03/2020 حدث بتاريخ: 14:36 22/03/2020

أتهم الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي المسؤولين الأمريكيين بأنهم "كاذبون وظالمون"، معتبرا العروض الأمريكية لمساعدة بلاده على مواجهة فيروس كورونا، أمرا غريبا، ومؤكدا رفض أية مساعدة من واشنطن.

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الأحد (22 مارس/آ ذار) إن عرض الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجدأمر غريب. وأضاف في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد "عرض الأمريكيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس".

وأضاف "وبخلاف حقيقة أن هناك شكوكا من أن أمريكا هي التي أوجدت هذا الفيروس... فعرضهم غريب بالنظر إلى أنهم يواجهون نقصا في سبل مكافحتهم للفيروس". وقال خامنئي، في الكلمة التي بثّها التلفزيون، أمريكا "أخبث عدو لإيران اليوم"، ووصف المسؤولين الأمريكيين بأنهم "كاذبون ووقحون وطامعون وظالمون".

وأعرب خامنئي عن ثقته في قدرة بلاده على تخطي الوباء، وطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن المسؤولين.

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية ليوم الأحد، فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك من مجموع 21638 إصابة، فيما تشكك تقارير غير رسمية بصحة الأرقام الرسميةالتي تعلنها طهران انطلاقا من أنه "عندما يبدأ بلد في تصدير الحالات إلى جهات أخرى، يتزايد احتمال أن تكون العدوى كبيرة".

واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود بداية الشهر الحالي النظام الإيراني بإخفاء معلومات حول انتشار فيروس كورونا. وقدّرت المنظمة أن "السلطات تؤكد سيطرتها على الوضع، لكنها ترفض نشر العدد الدقيق للإصابات والوفيات". لكن السلطات الإيرانية تتهم الإعلام الأجنبي بنشر مغالطات.

ورغم هذا الوضع،ما زالت إيران تمتنع عن فرض حجر منزلي بالرغم من مدى تفشي المرض فيها مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 1500. ودعا الرئيس حسن روحاني السبت إلى إغلاق "المراكز التجارية التي يتجمع فيها عدد كبير من الناس".