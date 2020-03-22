600 طبيب فرنسي يقاضون رئيس وزرائهم

مستشفى فرنسي

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:17 22/03/2020 حدث بتاريخ: 14:23 22/03/2020

رفع 600 طبيب فرنسي دعوى قضائية ضد رئيس وزراء البلاد، إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة، أغنيس بوزين، بتهمة تقصيرهما في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا في الوقت المناسب.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، رفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة (استقالت من منصها في فبراير الماضي)، أمام "محكمة العدل الجمهورية" (تختص في محاكمةكبار المسؤولين).

ويتهم الأطباء، فيليب وبوزين بـ"الكذب"، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس.

وقال محامي الأطباء، فابريس دي فيسيو، في تصريحات للصحفيين، إنه "من الضروري فتح تحقيق للكشف عن المعلومات التي تم إخفاؤها عن الفرنسيين".

من جهة أخرى، طالب العاملون بدور رعاية المسنين، الحكومة بتوفير الكمامات الطبية بشكل كاف.

وأفادوا في رسالة موجهة إلى وزير الصحة الحالي، أوليفييه فيران، بأن نقص الكمامات الطبية قد يتسبب في وفاة 100 ألف مسن.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 12 ألفا و612، فيما سجلت 450 وفاة، حتى يوم أمس السبت.