اليونان تتلقى 500 ألف قناع وقائي من الصين

وصلت طائرة قادمة من الصين إلى مطار أثينا صباح السبت حاملة 500 ألف قناع تنفس وقائي

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:00 21/03/2020 حدث بتاريخ: 16:03 21/03/2020

وصلت طائرة قادمة من الصين إلى مطار أثينا صباح السبت حاملة 500 ألف قناع تنفس وقائي، وفق ما أفاد مصور من وكالة فرانس برس.

واستقبل الشحنة في المطار وزيرا التنمية والصحة اليونانيين، كوستيس هاتزيداكيس وفاسيليس كيكيلياس، وهي "هبة" من شركة الكهرباء العامة الصينية وشركة الكهرباء اليونانية التي تملك الشركة الصينية ربع رأسمالها.

وجاءت الطائرة من الصين مباشرة، وفق مسؤولي المطار اليونانيين.

وأضاف المصدر ذاته أن الشحنة تتكون أساسا من أقنعة من نوع "FFP2" ستوزع خاصة على المستشفيات.

وطورت بكين وأثينا منذ أكثر من عقد علاقات تجارية مهمة خاصة عقب التفويت في الجزء الأكبر من مرافئ ميناء بيريه القريب من أثينا إلى شركة النقل البحري الصينية العملاقة "كوسكو".

ويعاني النظام الصحي اليوناني من مشاكل مزمنة، وتضرر بشدة نتيجة أزمة الديون (2010-2018)، ويعاني البلد من نقص في المعدات الطبية، لا سيما الأقنعة.

وأدى وباء كورونا المستجد إلى وفاة 10 مصابين في اليونان خلال الأيام التسعة الأخيرة، وسجلت إصابة 459 شخصا، وأجريت الفحوصات خاصة على المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

منذ تسجيل الوفاة الأولى، يوم 12 آذار/مارس، تبنت الحكومة تدابير صارمة للحد من "التنقلات غير الضرورية"، شملت إغلاق المؤسسات التعليمية والمنتزهات والوحدات الترفيهية ومنع التجمعات التي تشمل أكثر من 10 أشخاص.

وتحضّ وزارة الدفاع المدني المواطنين باستمرار على "التزام منازلهم"، وحذرت من إقرار حظر عام في حال لم تحترم توصياتها.