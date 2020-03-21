روحاني يتوقع تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا خلال ثلاثة أسابيع

الرئيس الإيراني حسن روحاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:49 21/03/2020 حدث بتاريخ: 12:49 21/03/2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت إن إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد بما في ذلك قيود السفر لن تُطبق إلا لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حيث يتوقع تراجع حدة الأزمة بحلول ذلك الموعد.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن إيران ”يجب أن تفعل كل ما هو ضروري لعودة الإنتاج الاقتصادي إلى طبيعته“. واتهم ”معادين للثورة“ بالتآمر لوقف الإنتاج الاقتصادي.

وإيران واحدة من الدول الأكثر تضررا بالعدوى خارج الصين حيث سجلت أكثر من 1400 حالة وفاة حتى الآن وقرابة 20 ألف إصابة مؤكدة.