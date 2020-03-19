الجيش الألماني يتأهب للمساعدة في التصدي لأزمة فيروس كورونا

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور

كتب بواسطة: %s محمد سيد المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:05 19/03/2020 حدث بتاريخ: 16:36 19/03/2020

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور يوم الخميس إن الجيش يجري استعدادات للمساعدة في جهود التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد في حالة تعرض المؤسسات المدنية الأخرى لضغوط تفوق طاقتها في التعامل مع التفشي.

وقالت ”نستعد لأسوأ الاحتمالات إذا أصيب عدد كبير جدا من الناس، ولدينا الموارد البشرية للمساعدة“.

وأضافت الوزيرة أن الجيش أجرى اتصالات بالفعل مع مئات من ضباط الاحتياط الطبيين بالقوات المسلحة وسيكون الجيش قادرا على حماية البنية الأساسية الحيوية وتوزيع المعدات الطبية والأدوية إذا لزم الأمر.