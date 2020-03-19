إصابة مسؤولين كبار في البرازيل بفيروس كورونا واحتجاجات تطالب برحيل بولسونارو

محتجون يهتفون برحيل رئيس البرازيل جايير بولسونارو أثناء كلمة له حول فيروس كورونا في ساولو باولو بالبرازيل يوم الأربعاء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:02 19/03/2020 حدث بتاريخ: 13:03 19/03/2020

عانت البرازيل بشدة من وطأة فيروس كورونا يوم الأربعاء إذ هوت أسواق المال المحلية وأصيب المزيد من أعضاء النخبة السياسية بالمرض وطالبت احتجاجات برحيل الرئيس جايير بولسونارو.

وتأكدت إصابة مستشار الأمن القومي لبولسونارو ووزير التعدين والطاقة ورئيس مجلس الشيوخ في البلاد بالفيروس فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أربعة وقفز عدد الإصابات إلى 428.

ويواجه بولسونارو انتقادات متصاعدة لتراخيه في التعامل مع التفشي الذي وصفه في بادئ الأمر بأنه ‭‭‭‭“‬‬‬‬خيال“.

وعلت أصوات النقر على القدور والأواني في البرازيل مساء الأربعاء وهتافات ”ارحل يا بولسونارو“ حيث عبر محتجون يلزمون منازلهم عن الغضب. ونُظمت الاحتجاجات في مدن برازيلية رئيسية.

ويقول بولسونارو إنه خضع للفحص مرتين وإن النتائج جاءت سلبية بشأن فيروس كورونا لكن تأكدت إصابة 14 شخصا كانوا معه في رحلة لولاية فلوريدا الأمريكية قبل عشرة أيام.

ولا تزال تداعيات الزيارة التي التقى خلالها بولسونارو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطارده.

كان إدواردو ابن بولسونارو معه أيضا في رحلة فلوريدا وأثار خلافا مع الصين في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

ففي تغريدة على تويتر، شبّه إدواردو تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا بتعامل الاتحاد السوفيتي مع كارثة تشرنوبيل النووية في إشارة لتستر الصين على الأمر. وقال ”هذا ذنب الصين والحرية هي الحل“.

واستدعت تصريحاته ردا غاضبا من السفارة الصينية التي قالت إن إدواردو أصيب ”بفيروس عقلي“ أثناء زيارته للولايات المتحدة.