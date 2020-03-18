بايدن يقترب من الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة

جو بايدن الساعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:22 18/03/2020 حدث بتاريخ: 16:05 18/03/2020

حقق جو بايدن فوزا كاسحا في ثلاث انتخابات تمهيدية في السباق من أجل الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء ليوسع بذلك تقدما يصعب تجاوزه في السباق الديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وانتصارات بايدن (77 عاما) في ولايات فلوريدا وإيلينوي وأريزونا مؤشر على أن الديمقراطيين مستعدون للاتحاد خلفه لهزيمة ترامب، وتزيد الضغوط على خصمه بيرني ساندرز (78 عاما) للانسحاب من السباق. وتأتي كذلك قبل فترة انقطاع تتوقف فيها الانتخابات التمهيدية لأسابيع في ظل تفشي فيروس كورونا.

ويثير فوز بايدن أيضا تساؤلات حول حملة ساندرز الانتخابية وما إذا كان سعيه المتواصل للترشح ضد يضر بفرص بايدن في الانتخابات. ويخشى زعماء الحزب الديمقراطي تكرار ما حدث في انتخابات عام 2016 عندما ساهمت المعركة الطويلة والمريرة بين ساندرز والمرشحة السابقة هيلاري كلينتون في خسارة كلينتون أمام ترامب (73 عاما).

وتفوق بايدن على ساندرز بقرابة 40 نقطة مئوية في فلوريدا و20 نقطة في إيلينوي وأكثر من عشر نقاط في أريزونا.

وتقدم بايدن السباق الديمقراطي للرئاسة في الأسبوعين الماضيين حيث حقق انتصارات في 16 من بين 21 ولاية أجريت فيها الانتخابات، ويتفوق على ساندرز في عدد المندوبين بحوالي 230 مندوبا بينما يسعى الاثنان للحصول على تأييد 1991 مندوبا في سبيل الفوز بالترشيح في مؤتمر الحزب الديمقراطي المقرر في يوليو تموز.

وألغت ولاية أوهايو الانتخابات التمهيدية التي كانت مقررة فيها يوم الثلاثاء بسبب تفشي فيروس كورونا، وقال حاكمها مايك ديواين في مؤتمر صحفي إن إجراء الانتخابات كان سيتسبب في ”كارثة حقيقية“.

وأرجأ عدد من الولايات الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي ومن بينها جورجيا ولويزيانا وماريلاند وكنتاكي.

وحث توم بيريز رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية الولايات التي لم تجر فيها الانتخابات التمهيدية بعد على عدم التأجيل والتركيز بدلا من ذلك على سبل جعل التصويت أكثر أمانا كالاقتراع عن طريق البريد أو تمديد ساعات التصويت المبكر.