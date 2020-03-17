إندونيسيا تمنع دخول مواطني إيران و6 دول أوروبية خوفا من كورونا

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جاكرتا يوم الثلاثا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:01 17/03/2020 حدث بتاريخ: 16:11 17/03/2020

قالت وزارة الخارجية الإندونيسية إن البلاد ستحظر دخول وعبور زائرين من ست دول أوروبية إلى جانب إيران بدءا من 20 مارس آذار سعيا لدرء خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان أنه على مدى الشهر المقبل، سيتعين على المسافرين الذين يودون زيارة إندونيسيا الحصول على شهادة طبية من بلدانهم وأن يتقدموا للحصول على تأشيرة دخول من البعثات الإندونيسية.

وأضافت أن القيود المفروضة على المسافرين من الصين ومدينة دايجو وإقليم جيونجسانجبوك في كوريا الجنوبية لا تزال سارية.