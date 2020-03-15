وزير: هولندا ستقوم "بكل ما يلزم" لاستمرار عمل كيه.إل.إم ومطار سخيبول

مسافر يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في سخيبول يوم 12 مارس 2020

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:05 15/03/2020 حدث بتاريخ: 16:21 15/03/2020

قال وزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا يوم الأحد إن بلاده ستقوم ”بكل ما يلزم“ للمحافظة على استمرار عمل شركة كيه.إل.إم للطيران التابعة لإير فرانس ومطار سخيبول في أمستردام.

ولم يذكر هوكسترا أي تفاصيل بخصوص خطة إنقاذ محتملة لكنه شدد على أن كيه.إل.إم ”حيوية للاقتصاد الهولندي“. وقال إنه على اتصال وثيق مع زملائه الفرنسيين وإدارة إير فرانس.

تعاني كيه.إل.إم من انخفاض الإيرادات بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على أعمالها. وقالت الشركة الهولندية التابعة لمجموعة إير فرانس يوم الجمعة إنها ستلغي ما يصل إلى ألفي وظيفة وتطلب دعما حكوميا بينما تخفض ساعات عمل جميع موظفيها بمقدار الثلث.