الفاتيكان يعلن أن احتفالات عيد الفصح ستجري دون حضور المصلين جراء فيروس كورونا

احتفالات عيد الفصح ستقام دون مصلين

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:36 15/03/2020 حدث بتاريخ: 12:40 15/03/2020

أعلن الفاتيكان الأحد في بيان أن صلوات عيد الفصح في ساحة القديس بطرس ستجري بدون مشاركة المؤمنين، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح الفاتيكان أنه "حتى 12 نيسان/أبريل، كل اللقاءات العامة وصلوات التبشير التي يجريها الحبر الأعظم ستكون متوفرة فقط عبر البث المباشر على موقع أخبار الفاتيكان الرسمي".

أعلن الفاتيكان الأحد في بيان أن كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة في ساحة القديس بطرس ستجري بدون مشاركة المؤمنين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المكتب البابوي: "على خلفية الوضع الصحي الدولي الطارئ حاليا، ستجري كل الاحتفالات الليتورجية الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصيا".

وأوضح الفاتيكان أنه "حتى 12 نيسان/أبريل، كل اللقاءات العامة وصلوات التبشير التي يجريها الحبر الأعظم ستكون متوفرة فقط عبر البث المباشر على موقع أخبار الفاتيكان الرسمي".

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا، أكثر بلد متضرر من فيروس كورونا المستجد في أوروبا، 1441 حالة وفق آخر حصيلة نشرت مساء السبت، فيما أصيب أكثر من 21 ألف شخص بالمرض حتى الآن.