أخبار جيدة.. كورونا قد يختفي من عالمنا

صورة أرشيفية .. كورونا قد يختفي من عالمنا

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:10 12/03/2020 حدث بتاريخ: 16:06 12/03/2020

توقع مسؤول صيني أن ينتهي وباء كورونا بحلول يونيو المقبل، في حال قامت الدول باتخاذ إجراءات مماثلة لما قامت به بكين.

وقال زونغ نانشان، أحد كبار مستشاري الصحة للحكومة الصينية الخميس، إنه في ظل التراجع النسبي في أعداد الإصابات في البلاد، من المتوقع أن ينتهي الفيروس المستجد في يونيو.كما أوضح العالم الشهير في بلاده، أن العديد من المرضى والحالات التي أتت إلى البلاد من الخارج، أظهرت عدم تجانس واضح.

إلى ذلك، أكد الباحث البالغ من العمر 83 عاما والمعروف بمحاربته السابقة لفيروس سارس أن معدل الإصابة بالتهابات أو أعراض صحية أخرى، بين المرضى المتعافين منخفض جدا.

وسجلت الصين أقل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء إعلانها بشكل يومي عن حالات العدوى قبل سبعة أسابيع، وذلك بحسب إحصاءات رسمية نشرت اليوم الخميس.وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البلاد تجاوزت ذروة تفشي وباء فيروس كورونا.وأعلنت اللجنة تسجيل 11 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.