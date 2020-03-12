مجلس النواب الأمريكي يوافق على تقييد سلطات الحرب ضد إيران ويستعد لمعركة مع ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:51 12/03/2020 حدث بتاريخ: 12:56 12/03/2020

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على تشريع يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران وسط قلق مستمر من حرب أوسع بعد مقتل قائد عسكري إيراني في ضربة جوية أمريكية في يناير كانون الثاني.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون صلاحيات الحرب بأغلبية 227 صوتا مقابل 186 صوتا، في أحدث محاولة من الكونجرس لينتزع من الرئيس سلطة إعلان الحرب التي يكفلها الدستور. ووافق جميع الأعضاء الديمقراطيون في المجلس على مشروع القانون الذي أيده ستة فقط من الجمهوريين.

وسيلزم مشروع القانون الذي وضعه السناتور الديمقراطي تيم كاين الرئيس بسحب القوات الأمريكية المشاركة في أعمال قتالية ضد إيران ما لم يعلن الكونجرس الحرب أو يوافق على تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية.

وقال النائب إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ”من مسؤوليتنا أن نفعل شيئا لأننا نعرف أن التوترات قد تشتعل من جديد دون سابق إنذار“ داعيا النواب إلى تأييد التشريع.

وكان مجلس الشيوخ وافق الشهر الماضي على مشروع قانون صلاحيات الحرب ومن ثم تعني الموافقة عليه إرساله إلى البيت الأبيض. وقال ترامب إنه سيعترض عليه.

ورغم أن ثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ انضموا إلى الديمقراطيين في تأييد التشريع إلا أنه من غير المتوقع أن يحظى بأغلبية الثلثين في المجلسين لإبطال اعتراض الرئيس.