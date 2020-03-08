شركة إيران للطيران توقف كل الرحلات لأوروبا

طائرة تابعة لشركة إيران للطيران

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:10 08/03/2020 حدث بتاريخ: 16:03 08/03/2020

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن بيان لمنظمة الطيران المدني أن شركة إيران للطيران علقت جميع الرحلات الجوية للوجهات الأوروبية.

وأضافت الوكالة، نقلا عن البيان أنه في ضوء ”القيود التي فُرضت على رحلات (إيران للطيران) من قبل أوروبا لأسباب غير واضحة، جرى تعليق جميع رحلات إيران للطيران إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر“.

وتعاني إيران تفشيا لفيروس كورونا حيث سجلت 5823 إصابة بالعدوى و145 حالة وفاة، وهو من أعلى معدلات الوفاة بالمرض خارج الصين حيث ظهر الفيروس لأول مرة.