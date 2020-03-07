إطلاق غاز مسيل للدموع عبر حدود تركيا مع اليونان مع تصاعد أزمة اللاجئين

جنود يونانيون وأفراد من شرطة مكافحة الشغب وسط سحب من الغاز المسيل للدموع على الحدود مع تركيا يوم السبت

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:10 07/03/2020 حدث بتاريخ: 14:13 07/03/2020

أطلق غاز مسيل للدموع وقنابل دخان عبر الحدود التركية مع اليونان يوم السبت في تصعيد جديد للتوتر إزاء المهاجرين الراغبين في دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال مراسل رويترز في المنطقة إن المقذوفات تأتي من الأراضي التركية وتلقى باتجاه الشرطة اليونانية عبر سياج حدودي مرتفع بالقرب من معبر كاستانيي.

وينتشر الجنود اليونانيون وشرطة مكافحة الشغب لحراسة الحدود البرية مع تدفق آلاف المهاجرين إلى المنطقة في الأيام الماضية. وتتمركز قوات الأمن التركية في الجهة المقابلة من الحدود.

وقالت تركيا في 28 فبراير شباط إنها ستسمح للمهاجرين بعبور الحدود إلى أوروبا مضيفة أنها لن تمنع من الآن فصاعدا مئات الآلاف من اللاجئين في ظل احتمال حدوث موجة نزوح جديدة نتيجة تصاعد القتال في شمال غرب سوريا.

واتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة باستخدام المهاجرين كأدوات سياسية والسماح ”بانتهاك“ القانون الدولي بعدما قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنهم سيعملون على منع الهجرة غير الشرعية إلى التكتل.

وناشد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المهاجرين على الحدود التركية الكف عن محاولة عبور الحدود إلى اليونان لكنه لمح إلى احتمال تقديم المزيد من المساعدات لأنقرة مع دخول الأزمة أسبوعها الثاني.