هونج كونج تحث سكانها على تأجيل السفر غير الملح للخارج

مسافر يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في مطار في هونج كونج يوم الخميس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:48 07/03/2020 حدث بتاريخ: 12:49 07/03/2020

نبهت حكومة هونج كونج سكان المدينة إلى ضرورة تأجيل كل الرحلات غير الأساسية إلى خارج البلاد بعد تزايد انتشار فيروس كورونا في شتى أنحاء العالم.

وحذرت هونج كونج من السفر إلى كوريا الجنوبية ومناطق إميليا-رومانيا ولومباردي وفينيتو بإيطاليا.

ولكن الحكومة قالت إن على كل المسافرين إلى خارج هونج كونج التفكير الآن في إلغاء خطط سفرهم. وأعلنت هونج كونج عن 106 حالات إصابة بفيروس كورونا وعن وفاة شخصين خلال الأسابيع الستة الماضية وذلك طبقا لمسؤولي الصحة بالمدينة.