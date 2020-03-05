زعيم كوريا الشمالية يأمل في أن تتغلب سول على تفشي كورونا

صورة أرشيفية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:45 05/03/2020 حدث بتاريخ: 15:46 05/03/2020

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن يوم الخميس إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عبر عن أمله في أن تتغلب كوريا الجنوبية على تفشي فيروس كورونا.

وقال سكرتير مون الأول للاتصالات العامة يون دو-هان في إفادة صحفية إن كيم عبر أيضا في رسالة تسلمها مون يوم الأربعاء عن قلقه إزاء صحة مون واستعرض موقفه من الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وتواجه كوريا الجنوبية أكبر تفش للفيروس خارج الصين وأعلنت رصد 438 حالة إصابة جديدة يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 5766 حالة.