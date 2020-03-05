الصين: الرئيس شي سيزور اليابان في أنسب وقت

الرئيس الصيني شي جين بينغ

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 12:30 05/03/2020 حدث بتاريخ: 12:31 05/03/2020

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إن الرئيس شي جين بينغ سيزور اليابان في أنسب وقت، وذلك بعدما أكدت طوكيو أن زيارة رسمية كانت مقررة في أوائل أبريل نيسان أرجأت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث تشاو لي جيان خلال إفادة صحفية في بكين أن البلدين سيواظبان على الاتصال الوثيق بخصوص موعد زيارة شي، دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال تشاو، ردا على سؤال بشأن تقارير عن أن اليابان ستفرض حجرا صحيا على الوافدين من الصين، إنه ليس على علم بهذه التقارير لكن البلدين سيتخذان إجراءات ملائمة بناء على تطورات التفشي.