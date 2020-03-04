فيروس كورونا: طاجيكستان تطلب من المسلمين تجنب الصلاة في المساجد الجمعة

طاجيكستان تطلب من المسلمين تجنب الصلاة في المساجد الجمعة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:25 04/03/2020 حدث بتاريخ: 16:09 04/03/2020

على الرغم من عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن على أراضيها، طلبت حكومة طاجيكستان، التي تقطنها أغلبية مسلمة، الأربعاء من المواطنين تجنب الذهاب للمساجد لأداء صلاة الجمعة كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا.

بعدما أغلقت طاجيكستان حدودها مع الصين، استمر البلد الواقع في آسيا الوسطى والذي لم يسجل أي حالات إصابة بـفيروس كورونا حتى الآن على أراضيه، في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. فطلبت حكومة طاجيكستان، التي تقطنها أغلبية مسلمة، الأربعاء من المواطنين تجنب الذهاب للمساجد لصلاة الجمعة.

وكتب متحدث باسم لجنة الشؤون الدينية الحكومية على فيس بوك يقول إنه ليس هناك حظر كامل على دخول المساجد لكن هذا الإجراء مطروح بعد طلبات من عدد من الأئمة.

وأغلقت طاجيكستان، التي يقطنها تسعة ملايين نسمة المتاخمة للصين وأفغانستان، حدودها أمام مواطني الدولتين بالإضافة إلى مواطني كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.