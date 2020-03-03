ترامب: يتعين على مجلس الاحتياطي تنفيذ خفض كبير لأسعار الفائدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:27 03/03/2020 حدث بتاريخ: 16:07 03/03/2020

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، قائلا إن تكاليف الاقتراض المرتفعة لها تأثير صعب على المصدرين ويضع البلاد في وضع غير موات.

وكتب ترامب على تويتر ”مجلس الاحتياطي الاتحادي يجعلنا ندفع أسعار فائدة أعلى مقارنة مع الكثير من الآخرين، في حين يتعين علينا أن ندفع أقل. أمر صعب على المصدرين لدينا ويضع الولايات المتحدة الأمريكية في وضع غير موات من ناحية التنافسية. يجب أن يحدث العكس“.

ووجه ترامب مرارا انتقادات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في فترات سابقة مؤخرا وقال إن البنك يُبقي على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.