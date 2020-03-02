وزير تركي: هجوم صاروخي يصيب مركبة قرب الحدود مع إيران

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:10 02/03/2020 حدث بتاريخ: 16:13 02/03/2020

قال مسؤولون أتراك إن صاروخا أصاب مركبة مدرعة كانت تقل عاملين بالجوزات في هجوم قرب الحدود مع إيران يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وأضافوا أن الاشتباكات مستمرة في المنطقة.

وكتب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على تويتر يقول إن الصاروخ ضرب الإطار الأمامي للمركبة في الساعة 0550 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين وأضاف ”جرى تعقب الإرهابيين وحصارهم“ لكنه لم يحدد من هم المهاجمون.

وبعد فترة وجيزة قالت وزيرة التجارة روشار بيكان إن أحد العاملين بالجمارك قتل في الهجوم.

وقال مكتب حاكم إقليم أجرى إن المركبة أصيبت وهي في طريقها من منطقة بوجو بايزيد الحدودية إلى بوابة جوربولاك الحدودية مما تسبب في خروجها عن الطريق وانقلابها. ولم يذكر المكتب من نفذ الهجوم.

وقالت مصادر أمنية ومن مستشفى إن المركبة كانت قريبة من مربض سيارات مخصص لشاحنات نقل البضائع. وأرسلت السلطات العديد من سيارات الإسعاف والفرق الأمنية وفرق البحث والإنقاذ للمنطقة.

وأفادت بعض التقارير الإعلامية التركية بأن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني هم من نفذوا الهجوم. ويقاتل حزب العمال الكردستاني الدولة التركية منذ 1984. وينشط الحزب في شمال شرق البلاد لكن ليس في أجري.

وفي وقت سابق هذا الشهر أغلقت تركيا حدودها مع إيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد هناك. ويوم الجمعة أعلنت إيران إغلاق المدارس على مستوى البلاد مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس.