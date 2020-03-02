بوتين يقول إن روسيا لا تخطط للدخول في حرب مع أحد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 13:00 02/03/2020 حدث بتاريخ: 13:00 02/03/2020

ذكرت وكالة تاس للأنباء يوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا لا تخطط للدخول في حرب مع أحد لكنها ترغب في إثناء دول أخرى عن الدخول في صراع مع موسكو.

أدلى بوتين بتلك التصريحات في مقابلة مع الوكالة الروسية التي بدأت نشر مقتطفات منها على أجزاء في 20 فبراير شباط. والتصريحات التي نشرتها تاس يوم الاثنين جاءت ضمن الجزء السادس من المقابلة.

وتزامن نشر التصريحات مع تزايد التوتر في منطقة إدلب بسوريا حيث تدعم روسيا قوات الحكومة السورية في مواجهة تركيا.