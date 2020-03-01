إيران: أمريكا ليس لها الحق في توقيع اتفاق بشأن أفغانستان

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:25 01/03/2020 حدث بتاريخ: 16:10 01/03/2020

قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد إن الولايات المتحدة ليس لها وضع قانوني يتيح لها توقيع اتفاق مع طالبان في أفغانستان في إشارة إلى اتفاق وقعت عليه واشنطن والحركة يوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان إن إيران ترحب بأي مبادرة تساعد على تحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان، لكن ذلك لن يتحقق إلا من خلال المحادثات بين الأفغان ومراعاة مصلحة الدول المجاورة.

ويمكن أن يمهد الاتفاق الموقع في قطر الطريق نحو انسحاب كامل للجنود الأجانب من أفغانستان ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.