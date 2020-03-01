إسرائيل: حكم قضائي ضد نجل نتنياهو لصالح صحفية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:58 01/03/2020 حدث بتاريخ: 15:01 01/03/2020

قررت محكمة تل أبيب الجزئية إلزام النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدفع مبلغ مالي ملموس إلى صحفية اتهمته بالتشهير.

وألزمت المحكمة في حكم نشر أمس السبت يائير نتنياهو بدفع 286 ألف شيكل (71 ألف دولار أمريكي) إلى المحررة السابقة في موقع "والا" الإخباري، أفي ألكالاي التي قدمت دعوى ضد نجل رئيس الوزراء.

وأشارت المحررة في الدعوى إلى أن يائير وصفها مرارا في منشوراته بمواقع التواصل الاجتاعي بأنها جاسوسة لمؤسسة Wexner Foundation التي زعمت عائلة نتنياهو أنها تمول المنظمات غير الحكومية والحملات السياسية اليسارية ولديها دور في الملاحقة القضائية التي يتعرض لها رئيس الحكومة المتهم رسميا في ثلاث قضايا فساد.

ولم يحضر ممثلون عن نتنياهو الابن المحاكمة، وادعى يائير على حسابه في "تويتر" أنه لم يبلغ عنها وينوي تقديم الاستئناف.

وهذه ليست أول قضية قضائية من نوعها بالنسبة لنجل نتنياهو المعروف بتعليقاته المثيرة للجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نجل رئيس الوزراء مؤخرا في "تويتر" صورة فتاة برفقة منافس والده السياسي بيني غانتس، وادعى دون تقديم أي أدلة أن بينهما علاقات غرامية.

وأعلنت الفتاة المدعوة دانا كاسيدي أنها تعرضت بسبب هذه التغريدة لـ"حملة تحرش جماعي" في مواقع التواصل الاجتماعي، مبدية نيتها مقاضاة نجل رئيس الوزراء.