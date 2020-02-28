الاتحاد الأوروبي قلق من مخاطر انزلاق سوريا الى "مواجهة عسكرية دولية كبرى"

الاتحاد الأوروبي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:42 28/02/2020 حدث بتاريخ: 21:18 28/02/2020

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أن الاتحاد الأوروبي قلق من "مخاطر مواجهة عسكرية دولية كبرى" في سوريا وسيتخذ "كل الاجراءات اللازمة لحماية مصالحه في مجال الأمن".

وكتب في تغريدة على تويتر "من الضروري وقف التصعيد الحالي. هناك خطر انزلاق الى مواجهة عسكرية دولية مفتوحة كبرى".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف الى سرعة وقف التصعيد، ويأسف لكل الخسائر البشرية".

وقال ايضا إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ "كل الاجراءات اللازمة لحماية مصالحه في مجال الأمن، ونحن على اتصال مع كل الأطراف المعنية".

ولاحقا، اجرى بوريل اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجدد دعوته الى خفض التصعيد.

وكتب على تويتر إنه شدد على "الحاجة الملحة لوصول المساعدات للاجئين" في منطقة إدلب.

وكان مسؤول تركي كبير أعلن صباح الجمعة أن تركيا لن تمنع المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى أوروبا من اجتياز الحدود وذلك بعيد مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا في ضربات جوية نسبتها أنقرة الى قوات النظام السوري المدعوم عسكريا من روسيا.

وقررت اليونان تعزيز دورياتها على الحدود مع تركيا بعد هذا الإعلان.