ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى 21 والإصابات 821

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 20:50 28/02/2020 حدث بتاريخ: 20:59 28/02/2020

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الجمعة إن أربعة أشخاص آخرين توفوا بسبب فيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 21 بينما قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 821 من 650 أمس.

وبدأ تفشي الفيروس في إيطاليا في منطقتي لومبارديا وفينيتو وجعلها الدولة الأكثر تضررا به في أوروبا كما أدى إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي.

وقالت حكومة منطقة لومبارديا اليوم إنها ستطلب من الحكومة الإبقاء على إجراءات مكافحة الفيروس لأسبوع آخر على الأقل.