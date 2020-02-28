بومبيو: أمريكا تراقب بعناية تحركات إيران في أفغانستان

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:23 28/02/2020 حدث بتاريخ: 18:24 28/02/2020

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لاحظت انخفاضا كبيرا في العنف في أفغانستان خلال الأيام الستة الماضية وذلك قبل يوم من اعتزام واشنطن توقيع اتفاق مع حركة طالبان بشأن انسحاب القوات الأمريكية.

وأبلغ بومبيو أعضاء بالكونجرس "شهدنا خلال الأيام الستة الماضية انخفاضا ملحوظا في العنف في أفغانستان ونراقب عن كثب كي نرى ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت تقوم بتحركات أكثر نشاطا لتقويض جهودنا للسلام والمصالحة في أفغانستان".