بوتين يكشف انه رفض استخدام شخص يشبهه ليحل مكانه عند الحاجة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:28 27/02/2020 حدث بتاريخ: 17:28 27/02/2020

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عن خطة سرية يكلف بموجبها أشخاص يشبهونه كثيرا بأن يحلوا مكانه خلال أحداث قد تنطوي على مخاطر عالية لكنه رفض.

وسأله صحافي في وكالة إيتار-تاس "هل أنت بوتين الحقيقي؟".

أجابه الرئيس "نعم" خلال سلسة مقابلات بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه الحكم.

وكان السؤال في إطار تساؤلات على محركات البحث بشأن ما يُنشر عن احتمال وجود شبيه لبوتين.

وقال بوتين "رفضت أن يكون لدي أشخاص يشبهونني"

وأضاف "كان ذلك خلال الأوقات الأصعب من مكافحة الإرهاب" مطلع العام ألفين عندما كانت روسيا في حرب مع الحركة الانفصالية الإسلامية في الشيشيان.

وبعد تعيينه رئيسا للوزراء نهاية 1999 شن بوتين الحرب الثانية على الشيشان أدت إلى استعادة الجيش الروسي هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وأعقب هذا الانتصار اعتداءات دامية وعمليات احتجاز رهائن على أيدي إسلاميين في القوقاز.

وسأل الصحافي "هل كان سيحل شبيهك مكانك في المواقف الخطيرة؟".

وأجاب بوتين "نعم".

وعلى الانترنت يتم التداول بفرضيات تقول إن بوتين الحقيقي توفي وحل مكانه شبيه له.

ويبرر مطلقو هذه الفرضيات ذلك بإن وجه الرئيس الروسي لم يتأثر بمرور السنين (67 عاما) أو إلمامه المحدود بالألمانية رغم أنه عمل في ألمانيا الشرقية عندما كان عميل "كاي جي بي" أو الاستخبارات السوفياتية.

وفي 2015 لم يظهر بوتين علنا لمدة 10 أيام ما أثار تكهنات.

وأكد البعض أنه زار سويسرا لولادة طفل من علاقة عابرة أو أنه أطيح به في انقلاب أو أنه مريض أو متوفى.

وقال بوتين معلقا على المسألة "النميمة هي من باب التسلية".