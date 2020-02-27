ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 14 حالة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:35 27/02/2020 حدث بتاريخ: 15:47 27/02/2020

أعلن انجيلو بوريلي رئيس هيئة الدفاع المدني في إيطاليا اليوم الخميس إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد ارتفع إلى 528 حالة، من بينهم 40 شخصا تعافوا من الفيروس.

وقال بوريلي إن إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا سجل 37 حالة شفاء، بالإضافة إلى ثلاثة حالات شفيت في روما في وقت سابق.

وأوضح بوريلي في مؤتمر صحفي بمقر الوكالة في روما أن عدد الوفيات ارتفع إلى 14 حالة، ولكنه أضاف أن العدد مازال قيد التحقق.

وأشار بوريلي إلى أن من بين 528 حالة مصابة مؤكدة بالفيروس، تخضع نحو 282 حالة لمزيد من التدقيق من جانب المعهد الوطني للصحة.