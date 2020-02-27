الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن زيارة لإسطنبول في 5 مارس ولقاء أردوغان

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 14:13 27/02/2020 حدث بتاريخ: 14:23 27/02/2020

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن زيارة إلى إسطنبول في 5 أذار/ مارس ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هناك.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف القول اليوم الخميس :"حتى الآن ليس هناك خطط في الخامس من آذار/مارس لعقد هذا الاجتماع".

وقال بيسكوف :"في الخامس من آذار/مارس، لدى الرئيس بوتين خطط عمل أخرى".

كما أكد بيسكوف أن هناك مشاورات وأعمالا على مستوى الخبراء بين روسيا وتركيا، حيث يناقشون في المقام الأول الوضع في إدلب السورية.

وكان أردوغان رجح مؤخرا أن يتم عقد لقاء مع بوتين في ذلك الموعد، بعدما كان تم الإعلان عن عقد قمة رباعية في الموعد نفسه تضم أرودغان وبوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث الوضع في إدلب بسورية.