منظمة الصحة العالمية: الصين أنقذت على الأرجح مئات الآلاف من الإصابة بكورونا

منظمة الصحة العالمية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 17:47 24/02/2020 حدث بتاريخ: 17:44 24/02/2020

قال رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الزائر للصين إن "الإجراءات بالغة الصعوبة" التي اتخذتها الصين لمكافحة فيروس كورونا الذي ظهر أواخر العام الماضي حالت على الأرجح دون إصابة مئات الآلاف بالمرض في البلاد.

وقال بروس إيلوارد في إفادة صحفية مشتركة مع مسؤولين من لجنة الصحة الوطنية الصينية إن مصادر متعددة للبيانات دعمت الاتجاه العام الذي يشير إلى تراجع في عدد حالات العدوى التي ترصدها اللجنة رغم بعض المشكلات الإحصائية في الأسابيع القليلة الماضية.

وزار فريق منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية عدة مناطق في الصين منها ووهان عاصمة إقليم هوبي مركز تفشي المرض.

وقال ليانغ وانيان وهو مسؤول في لجنة الصحة الوطنية للصحفيين إن أكثر من ثلاثة آلاف من الطواقم الطبية في الصين أصيبوا بالفيروس بما يسلط الضوء على التهديد الذي يشكله المرض.

وأضاف أن أغلب حالات العدوى تلك كانت في هوبي وكانت على الأرجح بسبب نقص الملابس الواقية والإرهاق من العمل.