مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 21:25 23/02/2020 حدث بتاريخ: 21:25 23/02/2020

حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأحد من أن فيروس كورونا المستجد يعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر، وذلك في اجتماع لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في الرياض.

وقالت جورجييفا في الاجتماع في الرياض إن النمو العالمي يستعد لانتعاش متواضع يصل إلى 3,3 بالمئة، مقارنة ب 2,9 بالمئة العام الماضي.

وأوضحت في بيان أنّّ "الانتعاش المتوقع ... هش"، وتابعت أنّ "فيروس كوفيد 19، وهو حالة طوارئ صحية عالمية، يعطّل النشاط الاقتصادي في الصين وقد يعرض الانتعاش للخطر".

وأضافت "أبلغت مجموعة العشرين أنه حتى في حالة الاحتواء السريع للفيروس فإن النمو في الصين وباقي العالم سيتأثر".

وخلال الاجتماع في السعودية، أول بلد عربي يترأس مجموعة العشرين، ناقش مسؤولو أكبر 20 اقتصاد في العالم سبل التوصل لإجماع بخصوص نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة في العصر الرقمي بحلول نهاية العام.

وفي صلب مناقشات الاجتماع كان تنامي القلق ازاء الفيروس مع قيام السلطات الصينية بعزل ملايين الأشخاص في منازلهم لمنع انتشار المرض، ما يؤدي الى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وحتى الآن، أودى الفيروس ب2345 شخصا في الصين، ودفع السلطات إلى قطع وسائل النقل وإرغام الشركات على إغلاق أبوابها.

وقالت "قبل كل شيء هذه مأساة إنسانية لكن لها أيضا أثر اقتصادي سلبي".

وأشارت جورجييفا أمام التجمع الذي استمر يومين إلى أنّ تفشي المرض سيفقد النمو العالمي حوالى 0,1 نقطة مئوية ويحجم الاقتصاد في الصين إلى 5,6 بالمئة خلال العام الجاري، بانخفاض 0,4 % عن تقديرات مطلع العام الحالي.

وحضّت جورجييفا البلغارية الجنسية دول مجموعة العشرين على التعاون لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت إنّ "كوفيد 19 هو تذكير صارخ لترابطنا والحاجة إلى العمل معا".

وتابعت "في هذا الصدد، تعد مجموعة العشرين منتدى مهما للمساعدة في وضع الاقتصاد العالمي في موضع أكثر قوة".

-"تم تأكيد الخطر"-

وذكرت الدول العشرين في البيان الختامي أنها ستعمل على "تعزيز الإطار الرقابي للمخاطر على الصعيد العالمي، بما في ذلك فيروس كورونا +كوفيد-19+ المتفشي مؤخرا".

وتابع البيان "نحن في حالة استعداد لتنفيذ اجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر".

وتوقعت جورجييفا الجمعة أن يؤدي التأثير الاقتصادي للوباء الى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للصين يليه انتعاش قوي. لكنّها حذّرت من أن الوضع قد يترك عواقب وخيمة على الدول الأخرى حيث بدأ الوباء ينتشر.

وقالت إنّ تأثير الوباء قد يكون قصير الأجل لكنه يتزامن مع اقتصاد عالمي يعاني من "الهشاشة".

وأكدت لحاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ دعم التدابير الاقتصادية التي اتخذتها البلاد للتعامل مع الوباء.

بدوره، قال وزير المالية الفرنسيّ برونو لومير لوكالة فرانس برس "نحن على استعداد لاتخاذ أي تدابير إضافية إذا لزم الأمر لمواجهة احتمال تفاقم التأثير على الاقتصاد العالمي".

وأعلنت فرنسا الجمعة عدة إجراءات لمساعدة الشركات الفرنسية التي تأثرت بالآثار الناجمة عن الوباء.

وتابع "لقد تم تأكيد الخطر الآن وكذلك التأثير على الاقتصاد العالمي. وهو مصدر قلق حقيقي لجميع أعضاء مجموعة العشرين".