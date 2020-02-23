ترامب يدعو للتحقيق في تسريب معلومات مخابرات عن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:46 23/02/2020 حدث بتاريخ: 18:47 23/02/2020

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات تمت إحاطة أعضاء الكونجرس بها حول تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري لافتا النظر إلى ديمقراطي بارز يسعى لخوض السباق.

وقال ترامب الذي كان يتحدث إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند إنه لم تتم إحاطته بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وقال مصدر في الكونجرس لرويترز يوم الجمعة إن مسؤولين في المخابرات أحاطوا أعضاء في الكونجرس علما بأن روسيا تبدو ضالعة في حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من ساندرز وترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه.