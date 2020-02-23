الرئيس الصيني: البلاد لا تزال في مرحلة حرجة بالمعركة ضد كورونا

الرئيس الصيني شي جينبينج

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 16:19 23/02/2020 حدث بتاريخ: 16:00 23/02/2020

نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله اليوم الأحد إن الإجراءات التي اتخذتها الصين للتعامل مع انتشار فيروس كورونا ثبتت فعاليتها لكنه أوضح أن المعركة لا تزال في مرحلة حرجة.

ونسب التلفزيون للرئيس الصيني قوله إن الوضع يتخذ منحى إيجابيا بعد الجهود الجبارة التي بذلتها السلطات لكنه لا يزال خطيرا ومعقدا.

وقال إن انتشار الفيروس سيؤثر بشكل كبير نسبيا على الاقتصاد والمجتمع لكنه أوضح أن الحكومة ستزيد الدعم للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020.

وأضاف أن الصين ستستمر في اتباع سياسة نقدية حذرة وستتخذ خطوات جديدة في الوقت المناسب.

كما أوضح أن الحكومة ستدرس وستطرح خفضا للضرائب‭‭ ‬‬على مراحل لمساعدة الشركات الصغيرة على التغلب على الصعوبات.