خامنئي يتّهم الإعلام الأجنبي بأنه سعى إلى "ثني" الناخبين عن المشاركة في الانتخابات في إيران
اتّهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الأحد الإعلام الأجنبي بأنه مارس "ضخّا إعلاميا" لإحباط الإيرانيين وثنيهم عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 21 شباط/فبراير.
وقال خامنئي وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرسمي "مارست الوسائل الإعلامية الأجنبيّة ضخّها الإعلامي السّلبي منذ عدّة أشهر وكثّفته مع اقتراب موعد الانتخابات ولم تتوانَ خلال اليومين الأخيرين (قبل الانتخابات) عن استغلال أدنى فرصة وتحجّجوا بمرض وفيروس من أجل ثني النّاس عن المشاركة في الانتخابات".