منظمة الصحة قلقة من ظهور حالات لكورونا دون السفر للصين أو مخالطة مرضى

شعار منظمة الصحة العالمية خارج مقرها الرئيسي في جنيف يوم السادس من فبراير 2020

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 18:40 22/02/2020 حدث بتاريخ: 16:10 22/02/2020

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم السبت إن المنظمة قلقة من عدد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا دون صلة واضحة بالوباء على الرغم من أن العدد الكلي للإصابات خارج الصين لا يزال صغير نسبيا.

وأضاف على تويتر أن الحالات التي لا توجد لها صلة واضحة بالوباء تشمل أشخاصا لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وكشفت التقارير أن المرض ما زال بسيطا لدى 80 بالمئة من المصابين وخطيرا أو حرجا لدى 20 بالمئة. ويكون الفيروس قاتلا في اثنين بالمئة من الحالات.

وقال تيدروس ”أكبر مخاوفنا لا يزال احتمال انتشار فيروس كوفيد-19 في بلدان ذات أنظمة صحية هشة. نشرنا أيضا خطة استراتيجية للتأهب وطلبنا 675 مليون دولار لدعم البلدان خاصة الأكثر تهديدا“.