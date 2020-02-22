انتقادات لتصريحات رئيس طيران "رايان إير" المعادية للمسلمين

شركة طيران "راين إير" مرغوبة من المسافرين لأسعارها المنخفضة نسبياً

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: العالم نشر بتاريخ: 15:57 22/02/2020 حدث بتاريخ: 15:57 22/02/2020

الرئيس التنفيذي لشركة طيران "رايان إير" ذات الأسعار المنخفضة معروف بتصريحاته المثيرة للجدل. هذه المرة دعا إلى تفتيش إضافي بحق الرجال المسلمين العازبين في المطارات. كيف كانت ردود الأفعال؟

دعا الرئيس التنفيذي لشركة طيران "رايان إير" الايرلندية للطيران منخفضة التكلفة مايكل أوليري إلى إجراء تحديد نمطي لمواصفات المسلمين في المطارات لأن "هؤلاء هم مصدر التهديد"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية.

وقال رئيس شركة الطيران للصحيفة البريطانية إن عمليات التفتيش على العائلات يجب أن تكون أقل صرامة، داعيا في الوقت نفسه إلى تحويل التركيز على الرجال المسلمين الذين يسافرون بمفردهم.

وقال الرجل الايرلندي في تصريحات نشرت اليوم السبت (22 شباط/فبراير 2020) "من هم المفجرون؟ إنهم رجال يسافرون بمفردهم". وتابع "إذا كنت تسافر مع عائلة بها أطفال، فإن احتمالات قيامك بتفجيرهم جميعاً هي صفر"

وقال أو ليري (58 عاماً) "لا يمكن أن تقول أشياء لأنها عنصرية، ولكن دائما سيكون السبب ذكور من المسلمين. قبل ثلاثين عاماً، كان التهديد من الايرلنديين.. إذا كان هذا هو مصدر التهديد، تعامل مع التهديد".

واتهم متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا أوليري بـ"إسلاموفوبيا (الرهاب من الإسلام)". كما رد النائب عن حزب العمال البريطاني خالد محمود إن رئيس رايان اير "يشجع العنصرية". ونقلت صحيفة "ذا تايمز" عن محمود قوله "في ألمانيا، هذا الأسبوع، قتل رجل أبيض ثمانية أشخاص. هل نقوم بتحديد نمطي لمواصفات البيض لنرى إن كانوا فاشيين؟.. إنه ضيق الأفق للغاية ويشجع العنصرية حقاً".

يذكر أن أو ليري يعرف بتصريحاته المثيرة للجدل. فقد دعا ذات مرة إلى فرض ضريبة بدانة على الركاب ذوي الوزن الزائد كما تحدث عن تحصيل أموال مقابل استخدام الركاب للمرحاض على متن طائرات رايان اير، إلا أن شركة الطيران الايرلندية لم تطبق هذه الخطط.